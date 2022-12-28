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«Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса»

Жительнице Екатеринбурга предъявили обвинение в убийстве сыновей и дочери

СКР предъявил обвинение 37-летней жительнице Екатеринбурга Анастасии П. в убийстве троих ее детей. Трагедия произошла в жилом комплексе «Бажовский» 26 декабря. По предварительным данным, женщина находилась под воздействием наркотиков. В квартире были обнаружены записки обвиняемой, где она объясняет свой поступок тем, что в детей вселились бесы.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинение 37-летней жительнице Екатеринбурга Анастасии П. по делу об убийстве троих детей, сообщила пресс-служба ведомства. Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»). Ей грозит до 20 лет колонии.

Об убийстве трех детей стало известно днем 26 декабря. Тела мальчиков 10 и 15 лет и шестимесячной девочки были найдены в квартире дома на улице Бажова, 68 (ЖК «Бажовский»).

По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники, женщина задушила детей поясом от халата из-за убеждения, что в них «вселились бесы». При этом в записке екатеринбурженки, которую публикуют издания, она объясняет свой поступок тем, что тяжело больна и ей некому оставить детей на попечение. «Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного, который вселился в меня. Если они остались бы с тобой, сатаной во плоти, судьба у них была бы страшная»,— написала женщина.

Позже в СМИ появилась информация, что екатеринбурженка находилась под действием синтетических веществ.

«Следы наркотика были выявлены в ходе анализа мочи. Это дешевый наркотик, один из распространенных»,— написала со ссылкой на свой источник газета «КП-Екатеринбург».

По данным издания ЕАН, женщина работала в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). В полиции уточнили, что она находится в декретном отпуске. Telegram-канал UralMash сообщил, что обвиняемая является дочерью настоятельницы монастыря, ее муж ранее работал в силовых структурах, но вышел на пенсию. По его данным, в выходные 24–25 декабря женщина выгнала мужа из дома и перестала отвечать на звонки родных. Родственники этим обеспокоились, но ее супруг их успокоил, объяснив все обычной ссорой.

Соседи отзывались о семье положительно, отмечая, что старший сын занимался спортом и всегда помогал родителям, а отец всегда возил детей на занятия. В ночь на 26 декабря, по словам соседей, из квартиры семьи были слышны крики, но они приняли это за ссору.

Расследование уголовного дела находится под контролем прокурора Свердловской области Бориса Крылова и главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ожидается, что следователи в среду, 28 декабря, обратятся в суд с ходатайством об аресте Анастасии П. Ей также будет назначена судебная психиатрическая экспертиза.

Катерина Якушева

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