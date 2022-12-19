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Коммерсантъ FM
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Туристы собираются домой

Как клиентов Tez Tour вывозят из Египта

Застрявших в Египте туристов рассчитывают вернуть домой до 22 декабря. В Хургаде по-прежнему остаются около 2 тыс. путешественников, сообщили ТАСС в местном российском консульстве. Это клиенты оператора Tez Tour, которые прилетели на курорт самолетами iFly. Несколько стран закрыли для перевозчика воздушное пространство, а предложенный им маршрут над Сирией Росавиация не согласовала.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В итоге туристов вывозит Red Wings и другие авиакомпании. Путешественники разместились в отелях и ждут своей очереди. “Ъ FM” связался с одной из них, Ульяной: «Мы должны были вылететь из Шарм-эш-Шейха 16 декабря, но за сутки турагент предупредил, что рейс задерживается. Мы оказались подвешенном состоянии. Правда, через сутки уже появилась информация, что нас переселяют в другой отель — пятизвездный Plaza.

Почему возникли проблемы с вылетом у отдыхающих на курортах Красного моря

Почему возникли проблемы с вылетом у отдыхающих на курортах Красного моря

Сейчас все хорошо, но три дня новостей не было. Списки начали вывешивать 18 декабря, и уже 19 декабря наши знакомые улетели в Москву. Мы в списках на вылет 20 декабря. Все, в принципе, неплохо — о туристах заботятся, все накормлены, отдыхают».

Вернуться в Россию 20 декабря рассчитывает и собеседница “Ъ FM” Анастасия. Она тоже планировала покинуть Египет в пятницу: «Мы находимся в Шарм-эш-Шейхе в отеле Regency Plaza. Нас привезли сюда 16 числа, в день, когда должен был быть вылет. Дали хорошие номера, у нас так же "все включено" и "пять звезд".

Первая часть туристов уехала 18 декабря и утром 19 декабря, нас обещали вывезти 20 декабря. В 11:30 мы собираемся на ресепшене, и в 15:00 вылет. Ни к турагенту, ни к туроператору, тем более к отелю претензий нет. Больше вопросов к авиакомпании, которая, как было сказано в Росавиации, за несколько дней получила уведомление и ничего не сделала.

Из-за этого все наши планы слетели, мы должны были быть дома уже несколько дней назад. Сегодня кто-то должен был выйти на работу. Мы в ожидании. Если завтра улетим, это будет прекрасно. Прибытие нам обещают в 22.35 в аэропорт Домодедово».

В Tez Tour “Ъ FM” сообщили, что для вывоза россиян из Египта потребуется около 15 рейсов. Туроператор рассчитывается управиться до среды, 21 декабря. Другим компаниям придется корректировать свои программы и менять перевозчиков в преддверии праздников. Но подобных проблем не возникнет, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Программа для вывоза туристов налажена. Только за 18 декабря был выполнен рейс, на котором вернулись 400 россиян. 19 декабря в Санкт-Петербург прилетели 70 клиентов, а 360 — в Москву.

Рейсы выполняет авиакомпания Red Wings, так же начинается программа с EgyptAir и турецкой авиакомпанией Corendon. Самый главный вопрос: что делать с дальнейшей программой? Египет входит в топ по популярности, и другие авиакомпании выполняют рейсы без ограничений. В преддверии Нового года, конечно, нужно предусмотреть расширение программ через другие авиакомпании. Такие ресурсы есть.

Получат ли клиенты Tez Tour компенсацию за сорванный отпуск

Получат ли клиенты Tez Tour компенсацию за сорванный отпуск

Например, в Турцию выполняют рейсы и Red Wings, и Azur Air, и "Аэрофлот", и два египетских перевозчика. Не рискуют ли они оказаться в такой же ситуации, как iFly? Нет, так как теперь понятно, какие страны ограничивают пролет для самолетов с двойной регистрацией или в отсутствие западной страховки.

Единственный удобный и, наверное, реальный вариант — пролет над территорией Турции, и таких самолетов довольно-таки много. За последние полгода ежемесячно 40-50 бортов переходит в Единый российский реестр, и здесь как раз не возникает каких-либо проблем. Де-факто сложности были у двух авиакомпаний, которые еще не успели вывести из двойной регистрации».

Проблемы перевозчика iFly и его клиентов возникли из-за санкций. Иордания, над которой летала авиакомпания, потребовала от нее страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Перевозчик сообщил, что получить его не может из-за санкций против российской авиаотрасли.

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Иван Корякин

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