Туристы собираются домой

Застрявших в Египте туристов рассчитывают вернуть домой до 22 декабря. В Хургаде по-прежнему остаются около 2 тыс. путешественников, сообщили ТАСС в местном российском консульстве. Это клиенты оператора Tez Tour, которые прилетели на курорт самолетами iFly. Несколько стран закрыли для перевозчика воздушное пространство, а предложенный им маршрут над Сирией Росавиация не согласовала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В итоге туристов вывозит Red Wings и другие авиакомпании. Путешественники разместились в отелях и ждут своей очереди. “Ъ FM” связался с одной из них, Ульяной: «Мы должны были вылететь из Шарм-эш-Шейха 16 декабря, но за сутки турагент предупредил, что рейс задерживается. Мы оказались подвешенном состоянии. Правда, через сутки уже появилась информация, что нас переселяют в другой отель — пятизвездный Plaza.

Сейчас все хорошо, но три дня новостей не было. Списки начали вывешивать 18 декабря, и уже 19 декабря наши знакомые улетели в Москву. Мы в списках на вылет 20 декабря. Все, в принципе, неплохо — о туристах заботятся, все накормлены, отдыхают».

Вернуться в Россию 20 декабря рассчитывает и собеседница “Ъ FM” Анастасия. Она тоже планировала покинуть Египет в пятницу: «Мы находимся в Шарм-эш-Шейхе в отеле Regency Plaza. Нас привезли сюда 16 числа, в день, когда должен был быть вылет. Дали хорошие номера, у нас так же "все включено" и "пять звезд".

Первая часть туристов уехала 18 декабря и утром 19 декабря, нас обещали вывезти 20 декабря. В 11:30 мы собираемся на ресепшене, и в 15:00 вылет. Ни к турагенту, ни к туроператору, тем более к отелю претензий нет. Больше вопросов к авиакомпании, которая, как было сказано в Росавиации, за несколько дней получила уведомление и ничего не сделала.

Из-за этого все наши планы слетели, мы должны были быть дома уже несколько дней назад. Сегодня кто-то должен был выйти на работу. Мы в ожидании. Если завтра улетим, это будет прекрасно. Прибытие нам обещают в 22.35 в аэропорт Домодедово».

В Tez Tour “Ъ FM” сообщили, что для вывоза россиян из Египта потребуется около 15 рейсов. Туроператор рассчитывается управиться до среды, 21 декабря. Другим компаниям придется корректировать свои программы и менять перевозчиков в преддверии праздников. Но подобных проблем не возникнет, уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Программа для вывоза туристов налажена. Только за 18 декабря был выполнен рейс, на котором вернулись 400 россиян. 19 декабря в Санкт-Петербург прилетели 70 клиентов, а 360 — в Москву.

Рейсы выполняет авиакомпания Red Wings, так же начинается программа с EgyptAir и турецкой авиакомпанией Corendon. Самый главный вопрос: что делать с дальнейшей программой? Египет входит в топ по популярности, и другие авиакомпании выполняют рейсы без ограничений. В преддверии Нового года, конечно, нужно предусмотреть расширение программ через другие авиакомпании. Такие ресурсы есть.

Например, в Турцию выполняют рейсы и Red Wings, и Azur Air, и "Аэрофлот", и два египетских перевозчика. Не рискуют ли они оказаться в такой же ситуации, как iFly? Нет, так как теперь понятно, какие страны ограничивают пролет для самолетов с двойной регистрацией или в отсутствие западной страховки.

Единственный удобный и, наверное, реальный вариант — пролет над территорией Турции, и таких самолетов довольно-таки много. За последние полгода ежемесячно 40-50 бортов переходит в Единый российский реестр, и здесь как раз не возникает каких-либо проблем. Де-факто сложности были у двух авиакомпаний, которые еще не успели вывести из двойной регистрации».

Проблемы перевозчика iFly и его клиентов возникли из-за санкций. Иордания, над которой летала авиакомпания, потребовала от нее страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Перевозчик сообщил, что получить его не может из-за санкций против российской авиаотрасли.

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Иван Корякин