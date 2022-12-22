Путин ограничил обязательства «Газпрома» перед компаниями из недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпрому» запрещается покупать газ у совместного предприятия Wintershall Dea и OMV дороже тех ценовых ограничений, которые установит правительство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ запрещает «Газпрому» и его аффилированным лицам исполнять обязательства перед иностранными компаниями, которые совершают в отношении РФ, ее граждан и российских компаний «недружественные действия».

В частности, «Газпрому» запрещается покупать газ и оплачивать услуги по добыче газа у СП с OMV и Wintershall Dea по цене, выше установленной правительством России. На установление предельной цены правительству дается 10-дневный срок.

Wintershall Dea продолжает участвовать в действующих проектах по добыче газа в Сибири: разработке Южно-Русского месторождения (у немецкой стороны 35%) и блоков 1A и 4А и 5А ачимовских залежей Уренгойского месторождения, которые компания осваивает с «Газпромом» (там ей принадлежит по 25,01% долей). 2 марта компания остановила продвижение и реализацию дополнительных проектов по добыче газа и нефти в России.

5 марта австрийская нефтяная компания OMV остановила инвестирование в Россию. При этом компания продолжает участвовать в разработке Южно-Русского нефтегазового месторождения. На март стратегическая доля OMV в этом проекте составляла 24,99%.