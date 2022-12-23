Microsoft ответила на требование FTC по сделке с Activision Blizzard

В четверг, 22 декабря, корпорация Microsoft представила свой ответ на претензии к ней со стороны Федеральной торговой комиссии (FTC) США, которая хочет заблокировать покупку компанией разработчика игр Activision Blizzard. Microsoft заявила, что это приобретение не повредит конкуренции.

О предстоящей покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд Microsoft объявила в январе. Activision Blizzard — один из самых известных разработчиков видеоигр, в портфеле которого такие игры, как Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush. Две недели назад FTC подала иск с требованием заблокировать сделку между Microsoft и Activision Blizzard. По мнению регулятора, Microsoft пытается «сдерживать конкуренцию». На текущей неделе группа геймеров также подала в суд иск с требованием заблокировать сделку. Ранее расследование сделки начали регуляторы ЕС и Великобритании.

Теперь корпорация решила доказать, что покупка ею Activision Blizzard никак не повредит конкуренции. Microsoft заявила, что не собирается распространять новые игры Activision Blizzard исключительно через свои сервисы и не планирует удалять игры из других магазинов. Кроме того, компания напомнила, что ранее она предложила одним из крупнейших игроков рынка видеоигр, Nintendo и Sony с ее Xbox, дать право на добавление игры Call of Duty в их подписки и магазины игр. Себя Microsoft охарактеризовала как «производителя игровых консолей», покупка которым одного из разработчиков игр «не может кардинально изменить эту высококонкурентную индустрию».

Яна Рождественская