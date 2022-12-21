Геймеры через суд добиваются запрета покупки Activision Blizzard компанией Microsoft

Группа любителей видеоигр подала в федеральный суд в Калифорнии иск, добиваясь блокировки сделки по покупке компанией Microsoft разработчика видеоигр Activision Blizzard. Как утверждают истцы, это поглощение позволит Microsoft подавить конкуренцию на рынке видеоигр.

О предстоящей покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд Microsoft объявила в январе. Activision Blizzard — один из самых известных разработчиков видеоигр, в портфеле которого такие игры, как Call of Duty, World of Warcraft и Candy Crush. Эта сделка должна была стать крупнейшей в истории рынка видеоигр, и, как отмечали в Microsoft, она поможет корпорации укрепить свои позиции на рынке игр и развивать ее собственную «метавселенную». Однако сделка сразу же привлекла внимание регуляторов в разных странах. Так, в июле проверка сделки была начата в Великобритании, в ноябре — в Евросоюзе, а в начале декабря Федеральная торговая комиссия США (FTC) объявила о намерении заблокировать ее на том основании, что Microsoft пытается добиться «подавления конкуренции».

В поданном вчера, 20 декабря, иске десять потребителей из Калифорнии, Нью-Мексико и Нью-Джерси отмечают, что покупка Activision Blizzard даст Microsoft «слишком большое рыночное влияние в индустрии видеоигр» и корпорация сможет «препятствовать конкурентам, ограничивать выпуск игр, сокращать выбор потребителей, поднимать цены и другими способами препятствовать конкуренции». В свою очередь, представитель Microsoft, прокомментировавший поданный иск, отметил, что сделка, напротив, «расширит конкуренцию и создаст больше возможностей для геймеров и разработчиков игр».

Алена Миклашевская