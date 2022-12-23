Главные новости Юга России. Коротко

Губернаторы южных регионов попросили Владимира Путина усилить контроль за иностранными трейдерами. Главы Дона, Кубани и Ставрополья направили президенту письмо с просьбой усилить роль государства в контроле за экспортом российского зерна, 30% которого выкупают зарубежные компании. Об этом сообщалось в документальном фильме «Зерно» на телеканале «Россия 1».

На Кубани открыт Северный обход Анапы. Четырехполосная магистраль связала трассу М-4 «Дон» и Крымский полуостров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Стоимость дороги протяженностью 13,5 км составила 9,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Дону введены ограничения приграничных грузоперевозок и запрет на беспилотники с 22 декабря. Выезд автотранспорта грузоподъемностью более 3,5 т ограничен на КПП «Весело-Вознесенский» и запрещен въезд транзитного транспорта грузоподъемностью более 12 т в Ростов-на-Дону, написал в своем Telegram-канале глава Ростовской области Василий Голубев.

Запрет на полеты в аэропорты Юга продлен до 2 января. Закрыты для гражданской авиации аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты, сообщает Росавиация. В прежнем режиме работают авиагавани в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Приговор экс-заместителю губернатора Ростовской области вступил в законную силу. Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор Сергею Сидашу по уголовному делу о злоупотреблениях при строительстве стадиона «Ростов Арена», сообщила пресс-служба Ростовского областного суда. Экс-чиновник, получивший четыре года условно, настаивал на своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дело о незаконных рынках в Аксайском районе дошло до суда. Фигурантами начавшегося судебного процесса о рынках в Аксайском районе являются более полутора десятков человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы.

Генеральным директором АО «Глория Джинс» стала Лилия Булатова. Бывший операционный директор компании сменила на посту гендиректора гражданина Великобритании Сейса Исмаила. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс». Свою карьеру в «Глории Джинс» Лилия Булатова начинала с должности менеджера по аналитическим отчетам.

Инфляция в Калмыкии снизилась до 10,02% в ноябре 2022 года. Годовая инфляция по итогам ноября снизилась в Калмыкии на 1,4%, сообщает пресс-служба Южного управления Банка России. Это самый низкий показатель среди регионов ЮФО, где инфляция составляет 14,90%.

«Элис Фэшн Рус» планирует открыть логистический центр в Новочеркасске. Компания вложит 600 млн руб. в строительство центра площадью 24 тыс. кв. м., сообщили в пресс-службе производителя. Завершить строительство планируется к середине 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Суд в Ростове заменил Анастасии Шевченко условный срок на реальный. Бывшая активистка ликвидированной «Открытой России» (связана с британской Open Russia Civic Movement, которая признана нежелательной) заочно приговорена к трем годам колонии-поселения по решению Ленинского районного суда Ростова, сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе суда.

«Черномортранснефть» взыскивает компенсации владельцам участков под нефтепроводом. Как стало известно «Ъ-Юг», компания через суд требует возврата компенсаций (от 110 тыс. руб. до 4 млн руб.), выплаченных при прокладке нефтепровода «Нововеличковская — Краснодар». Возможность такого возврата предусмотрена условиями договора с владельцами земли.

В Ростове в рамках частичной мобилизации призвано 1017 горожан. В семьях призывников воспитываются 394 ребенка, сообщила глава гордумы Зинаида Неярохина. Детей бесплатно и без очереди зачисляют в образовательные учреждения, предоставляют бесплатное питание.

Проект капремонта подземных переходов Ростова подготовит подрядчик из Пятигорска. Контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов в Ростове выиграло пятигорское СНП реставрационное управление «Реставрация», сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко. Стоимость четырех проектов ремонта переходов — 26,6 млн руб.