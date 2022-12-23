К чиновникам подошли по-рыночному

В Ростове-на-Дону начинается судебный процесс по делу о нелегальных рынках в Аксайском районе. Фигурантами являются более полутора десятков человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. По версии следствия, с 2000 года члены группы организовывали незаконную работу рынков на землях фонда перераспределения Аксайского района. После возбуждения дела в 2021 году пять площадок были закрыты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Уголовное дело о нелегальных рынках под Ростовом передано в Аксайский районный суд. Предварительное слушание в закрытом режиме состоялось 21 декабря, на нем было решено направить дело в Ростовский областной суд для рассмотрения ходатайства прокурора об изменении территориальной подсудности дела. Дата рассмотрения ходатайства в облсуде пока не назначена. Об этом сообщили «Ъ-Юг» в объединенной пресс-службе судов региона.

Перед судом предстанут 16 человек. В том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), предприниматель Карим Бабаев (следствие его считает организатором преступного сообщества), его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры.

Двенадцать обвиняемых находятся в СИЗО, трое — под домашним арестом, и в отношении еще одного действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Об уголовном деле по факту организации незаконных рынков («Атлант-сити», «Атлант-юг» и других) в Аксайском районе стало известно в середине апреля текущего года. Тогда в Кисловодске был задержан первый подозреваемый — глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко.

Вскоре после задержания чиновника около 3,5 тыс. сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии провели масштабную спецоперацию на рынках «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный», «Овощной» и «Классик» в Аксайском районе. В итоге первые пять площадок были закрыты. Почти 1,5 тыс. торговцев пришлось искать новые места для работы. Через несколько месяцев, в ноябре 2021 года, был задержан Карим Бабаев.

Помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева по делу о незаконных рынках были арестованы в разное время предприниматель Иван Ситько, сыновья Карима Бабаева Вадим и Эдуард Бабаевы, бухгалтеры Любовь Хакало и Ирина Сукач, бывший заместитель прокурора Аксайского района Татьяна Васильева, замглавы администрации по вопросам экономики Аксайского района Андрей Ремизов и начальник отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей администрации Анатолий Свириденко.

Расследование дела было завершено летом, несколько месяцев участники знакомились с его материалами.

Одного из предполагаемых участников преступного сообщества, жителя региона Тураба Исаева, судили отдельно. Он полностью признал вину. В октябре Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к четырем годам и десяти месяцам колонии по статьям об участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Кристина Федичкина