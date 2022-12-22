Инфляция в Калмыкии снизилась до 10,02% в ноябре 2022 года

Годовая инфляция по итогам ноября снизилась в Калмыкии с 11,42% до 10,02%. Это самый низкий показатель среди регионов Южного федерального округа, сообщает пресс-служба Южного управления Банка России.

По данным ведомства, снижение инфляции в Калмыкии связано с замедлением роста цен на мясные продукты, которые составляют основу продовольственной корзины жителей региона. Также среди причин упоминается эффект высокой сравнительной базы по услугам пассажирского транспорта: в ноябре не менялись тарифы на проезд в автобусах и маршрутках, тогда как год назад они были повышены.

Отмечается, что устойчивый рост на товары и услуги снизился во всех субъектах ЮФО за исключением Крыма. Базовая инфляция в округе в ноябре составила 14,90%, что на 0,83% ниже, чем в октябре.

Анастасия Назарова