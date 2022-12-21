На Кубани состоялось открытие Северного обхода Анапы

В Краснодарском крае открыли новый Северный обход Анапы, сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
По данным властей, четырехполосная магистраль является частью транспортного коридора «Север-Юг», связывающего М-4 «Дон» и Крымский полуостров.
Протяженность дороги составляет 13,5 км. На этом отрезке пути было построено пять мостов и путепроводов, а также три развязки. «Интерфакс» сообщает, что стоимость строительства объекта составила 9,2 млрд руб. Проект финансировался из федерального бюджета.
«По прогнозам, интенсивность движения на нем составит порядка 32 тысяч автомобилей в сутки. В летний период она будет еще больше», – цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Игоря Галася.