На Кубани состоялось открытие Северного обхода Анапы

В Краснодарском крае открыли новый Северный обход Анапы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По данным властей, четырехполосная магистраль является частью транспортного коридора «Север-Юг», связывающего М-4 «Дон» и Крымский полуостров.

Протяженность дороги составляет 13,5 км. На этом отрезке пути было построено пять мостов и путепроводов, а также три развязки. «Интерфакс» сообщает, что стоимость строительства объекта составила 9,2 млрд руб. Проект финансировался из федерального бюджета.

«По прогнозам, интенсивность движения на нем составит порядка 32 тысяч автомобилей в сутки. В летний период она будет еще больше», – цитирует пресс-служба администрации вице-губернатора Игоря Галася.

Анастасия Назарова