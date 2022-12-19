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Проект капремонта подземных переходов Ростова подготовит подрядчик из Пятигорска

Контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов в Ростове подготовит подрядчик из Пятигорска. Работы предусматривают и реставрацию мозаичных панно на стенах сооружений, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Как написал градоначальник, специальное научно-производственное реставрационное управление «Реставрация» подготовит проект к 10 ноября 2023 года.

Мозаики на стенах переходов были созданы в 1970-х — 1980-х годах. Панно выполнены в флорентийской технике и являются важной достопримечательностью донской столицы.

«Мозаичные панно создавали одновременно со строительством подземных переходов. Они относятся к объектам культурного наследия регионального значения», — написал Алексей Логвиненко.

Согласно данным сайта Госзакупок, планируется разработка документации по четырем объектам: переход на пересечении пр. Буденновского и ул. Московской, переход на пересечении пр. Кировского и ул. Большой Садовой, переход на пересечении пр. Буденновского и ул. Большой Садовой, а также переход на пр. Ворошиловском. Общая стоимость контрактов проектировочных работ составляет 26,6 млн руб.

Анастасия Назарова

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