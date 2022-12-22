Компания «Элис Фэшн Рус» планирует открыть логистический центр в Новочеркасске

Логистический центр в индустриальном парке Новочеркасска планирует открыть АО «Элис Фэшн Рус», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. Сегодня компания является крупнейшим в России производителем одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно информации донских властей, предприятие ежегодно выпускает около 3 млн изделий, которые реализуются в 200 магазинах сети. Как отмечают в компании, ежегодно прирост объема производства и продаж составляет 15-20%. В работе предприятия задействованы 2,5 тыс. сотрудников. Для дальнейшего развития бизнеса компания планирует построить новый логистический центр.

«Для этого рассматривается территория индустриального парка в Новочеркасске, на базе которого сейчас проводится работа по созданию особой экономической зоны», цитирует пресс-служба правительства заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина.

Как сообщили «Ъ-Юг» в пресс-службе компании, площадь логистического комплекса составит 24 тыс. кв. м., под хранение будут отводится около 10 тыс. кв. м. Объем инвестиций в проект оценивается в 600 млн руб. Планируется, что новая площадка начнет работать в середине 2024 года.

В интервью «Ъ-Юг» владелец и гендиректор АО «Элис Фэшн Рус» Александр Еремеев в июле 2022 года рассказал, что компания планирует открыть логистический центр рядом со своей фабрикой в Северном жилом массиве Ростова у Metro Cash & Carry. Предполагалось, что центр займет площадь в 7 тыс. кв. м. Объем инвестиций в строительство составит 620 млн руб.

По информации «СПАРК-Интерфакс», АО «Элис Фэшн Рус» учреждена 1992 году. Основной вид деятельности предприятия — производство прочей верхней одежды. В 2021 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., а чистая прибыль — 433,7 млн руб. В ноябре гендиректор предприятия Александр Еремеев рассказал, что компания откроет свой конный клуб Horse Village в х. Усть-Койсуг.

Анастасия Назарова