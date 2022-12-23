Пригожин отрицает, что КНДР поставляет оружие ЧВК «Вагнер»

Белый дом США утверждает, что КНДР поставляла оружие ЧВК «Вагнер» и планирует продолжить поставки. Вашингтон хочет поднять этот вопрос на уровне ООН. Во всемирной организации заявили, что у них нет информации об отправке ЧВК оружия Северной Кореей. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также все отрицает.

О предполагаемых поставках сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, КНДР отправила России ракеты и снаряды, предназначенные для ЧВК. США утверждают, что Северная Корея «планирует поставить еще больше военной техники». По оценкам Вашингтона, в военной операции на Украине участвуют 50 тыс. бойцов «Вагнера», а ежемесячные расходы ЧВК достигают $100 млн.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США поднимут в Совете безопасности (СБ) ООН вопрос о нарушениях Россией и КНДР резолюций СБ. По ее словам, США могут подтвердить, что ЧВК «Вагнер» заплатила КНДР за первую поставку оружия, но сумма не уточняется. «Россия не только защищает КНДР, которая занимается незаконным и угрожающим поведением, Россия теперь является партнером такого поведения»,— говорится в заявлении постпреда.

В офисе генсека ООН сказали, что у них нет информации о предполагаемых поставках Северной Кореей оружия ЧВК «Вагнер». «Очевидно, что вопросы передачи оружия КНДР будут рассматриваться в рамках режима соблюдения санкций. Но какой-либо дальнейшей информации на этот счет у меня нет»,— сказал на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик (цитата по ТАСС).

Сам господин Пригожин не подтвердил, что КНДР поставила оружие ЧВК. Он утверждает, что информация об этом — «не что иное, как сплетни и домыслы». «Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось»,— говорится в заявлении бизнесмена, которое распространила пресс-служба его компании «Конкорд». Евгений Пригожин уверяет, что ЧВК «достаточно много покупает американского вооружения».

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. Иранский МИД признавал, что страна поставляла беспилотники Москве, но «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили «за несколько месяцев» до начала военной операции на Украине. Секретарь украинского СНБО Алексей Данилов считает, что у России осталось ракет на два-три обстрела. Британский премьер Риши Сунак призвал не дать России пополнять запасы оружия.

О российской военной операции и ее последствиях читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер