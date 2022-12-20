Сунак призвал не дать России пополнять запасы оружия

Страны Запада должны лишить российскую армию способности перегруппироваться и пополнять запасы вооружений, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он также призвал нарастить военную помощь Украине.

Господин Сунак поднял эту тему входе саммита лидеров стран Северной Европы, сообщает Washington Examiner. Британский премьер сообщил, что в 2023 году британские власти направят Киеву как минимум £2,3 млрд помощи, в том числе крупные поставки артиллерии.

«Мы должны продолжить фокусироваться на ослаблении способности России перегруппировываться и пополнять запасы. Это значит, что нужно заняться ее цепочками поставок и прекратить международную поддержку — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое он в поставляет России»,— отметил Риши Сунак.

Он также уверен, что «любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмыслен в нынешних условиях». По его мнению, Россия использовала бы перемирие для перегруппировки и усиления своих войск. «Пока они не уйдут с завоеванной территории, не может и не должно быть никаких настоящих переговоров (о перемирии.— "Ъ")»,—уверен господин Сунак.

Вчера, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский попросил страны Запада увеличить поставки вооружений Киеву. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставки вооружения на Украину приблизят переговоры. При этом он опасается, что Россия планирует затянуть военные действия. Того же мнения придерживаются и в Киеве.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер