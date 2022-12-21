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Коммерсантъ FM
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Матвиенко считает, что негативные прогнозы о российской экономике не оправдались

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко назвала экономические результаты года для России «удовлетворительными». Она утверждает, что все негативные прогнозы, в том числе российских аналитиков, не оправдались.

Госпожа Матвиенко напомнила, что, по предварительным оценкам, ВВП России за год снизился на 2,5–2,7%. «Это, конечно, не то, чего хотелось, но это, конечно, гораздо лучше, чем прогнозировал коллективный Запад»,— убеждена она.

Спикер добавила, что инфляция будет ниже 13%. По ее мнению, обнародованные результаты показали, что российская экономика «за все прошедшие годы стала жизнеустойчивой, имеет запас прочности, большой потенциал и для роста»

«Мы не просто выстояли, мы не потеряли управляемость… Я бы сказала, что результаты этого года удовлетворительные и, более того, они существенно лучше, чем даже наши — не зарубежные, а наши эксперты прогнозировали более худшие показатели»,— добавила она.

В апреле Минэкономики прогнозировало сокращение ВВП к концу 2022 года на 8%, в 2023-м — на 0,7%. В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что спад ВВП в 2022 году может составить немногим более 2%. Минэкономики на нынешней неделе улучшило оценку снижения ВВП России до 1,9%. Аналитики допускали, что спад ВВП РФ может составить до 6,5%. По данным Росстата, в третьем квартале ВВП России снизился на 3,7% в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ» «Экономика "оттолкнулась от дна"».

Лаура Кеффер

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