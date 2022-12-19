Минэкономики улучшило оценку снижения ВВП России до 1,9%

Глава Минэкономики Максим Решетников оценил падение российского ВВП с января по октябрь в 1,9%. Согласно прошлому прогнозу ведомства, ВВП должен был снизиться на 2,1%. Как отметил господин Решетников, улучшению показателя ВВП в том числе помогло сотрудничество с Белоруссией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Именно усиление интеграции России и Белоруссии помогло нам нарастить торговлю и в целом смягчить экономический спад и последствия санкций… У нас оценка по итогам 10 месяцев — сокращение на 1,9%»,— сказал господин Решетников, выступая на заседании парламентского собрания Союза России и Белоруссии (цитата по «Прайму»).

В апреле Минэкономики прогнозировало сокращение ВВП на 8% к концу 2022 года, в 2023-м — на 0,7%. Однако в конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что спад ВВП в 2022 году может составить немногим более 2%. Премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что эффект от западных санкций удалось нивелировать с помощью ответственной финансовой политики.

По данным Росстата, в третьем квартале ВВП сократился на 3,7% в годовом выражении против падения на 4,1% во втором и роста на 3,5% в первом квартале. Положительный вклад в изменение показателя ВВП в третьем квартале внесли строительство, финансы, госуправление и оборона.

Как российская экономика оттолкнулась от дна — читайте в обзоре «Ъ».

Анастасия Ларина