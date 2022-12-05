Экономисты спрогнозировали спад ВВП РФ на 6,5% при официальных ожиданиях 0,8–2,1%

Экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Ирина Ростовцева спрогнозировали падение ВВП России на 6,5% в 2023 году, что хуже прогноза Центробанка, который ожидает падения экономики в следующем году на 2,1%, и Минэкономики (на 0,8%). Об этом говорится в обзоре экономистов.

Падение ВВП обусловлено в частности миграцией в феврале—марте: речь может идти об отъезде порядка 1,5% всей рабочей силы РФ. Также на экономику негативно влияют ограничения экспорта и сокращение инвестиций. В обзоре сотрудниц Альфа-банка сказано, что доля ЕС в российском экспорте сократилась, но все еще составляет около 30%. По мнению специалистов, в 2023 году инвестиции в основной капитал могут сократиться на 10%.

Экономисты считают, что в 2023 году может ослабнуть курс рубля — до уровня 70–80 руб./$. По их мнению, это может произойти из-за высокой неопределенности на рынке, санкционных и логистических проблем. При этом экономисты Альфа-банка не ожидают ускорения инфляции и прогнозируют ее в следующем году на уровне 6%.