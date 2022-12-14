Росстат понизил оценку сокращения ВВП в третьем квартале до 3,7% в годовом выражении

По оценке Росстата, ВВП России в третьем квартале 2022 года снизился на 3,7% в годовом выражении. Относительно второго квартала показатель вырос на 7,3%. По итогам девяти месяцев года объем российского ВВП достиг 106,121 трлн руб. Это следует из данных Росстата. Согласно предварительной оценке, ВВП сократился на 4% в третьем квартале.

В Росстате пояснили, что рост индекса-дефлятора ВВП произошел в результате увеличения индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости среди оптовой и розничной торговли (+29,7%), транспортировки и хранения (+20,4), строительства (+16,3%), гостиниц и ресторанов (+15,3%), недвижимого имущества (+15,1%), информации и связи (+12,4%).

«Высокие значения индексов-дефляторов обусловлены ростом мировых цен на энергоресурсы, ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки, а также изменением логистических цепочек поставок товаров»,— сказано в пресс-релизе Росстата.

Там добавили, что на сокращение ВВП в третьем квартале повлияло снижение добавочной стоимости в оптовой и розничной торговле (–19,3%); водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (–10,1%); транспортировке и хранении (–4,1%); обрабатывающем производстве, информации и связи (–2,4%).

По оценкам Минэкономики, спад ВВП России составил в 2022 году 2,9%. Премьер России Михаил Мишустин говорил, что спад ВВП по итогам 2022 года может составить менее 3%. По мнению аналитиков, спад ВВП РФ может составить до 6,5%.

Олеся Павленко