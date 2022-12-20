CNN: США направят Украине комплексы Patriot на следующей неделе

Американская сторона в рамках следующего пакета военной помощи передаст Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и комплекты для модернизации свободнопадающих бомб в «умные», сообщает CNN со ссылкой на источники. Ожидается, что вооружение будет поставлено ВСУ уже на следующей неделе.

«Высокоточные бомбы могут помочь Украине атаковать неподвижные российские оборонительные рубежи или другие крупные объекты. Но их нужно сбрасывать с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за наличия у России собственной системы ПВО»,— говорится в материале издания. Какие-либо детали относительно потенциальных поставок CNN не приводит.

На прошлой неделе о планах США по поставке Украине оборудования для «умных» бомб сообщила The Washington Post. О намерении передать ВСУ ЗРК Patriot CNN сообщал 13 декабря: в Кремле данную информацию назвали «ненадежной», в Белом доме ее не подтверждали, но и не опровергали. Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что переговоры с США по вопросу поставки Patriot продвигаются в «позитивном» направлении.

Андрей Сапожников