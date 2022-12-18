Главные новости за 18 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Главы трех российских субъектов обратились к президенту России с просьбой взять под госконтроль экспорт зерна. Документ подписали губернатор края Вениамин Кондратьев, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Синара ГТР Краснодар» приступила к подготовительным работам по реконструкции трамвайного узла в районе ул. Московской в краевом центре. Завершить его модернизацию планируется к лету 2023 года.

Снегопады придут на Кубань в понедельник 19 декабря, сообщают синоптики. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега.

В Адыгее прокуратура начала проверку информации о нарушениях на мусорном полигоне в районе бывшего поселка Лесной. Ранее в соцсетях сообщили, что там сжигают пластиковые отходы и горючие материалы.

Промышленники Краснодара за 11 месяцев 2022 года получили 1,9 млрд руб. в качестве господдержки.

Более 30 новогодних ярмарок в городах и районах Кубани будут работать для жителей и гостей региона в преддверии праздников.

Жители многоквартирного дома по Промышленной улице в Краснодаре требуют в суде признать незаконными решения городской администрации, разрешившей пробить окна в стенах технического этажа высотки.

Власти Крыма планируют заключить соглашение с Витебским областным исполнительным комитетом, которое позволит белорусам использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза.

Добраться из поселка Новознаменского в Комсомольский микрорайон Краснодара можно будет по надземному переходу. Его проект уже прошел госэкспертизу.

Реконструкция дороги А-290 Новороссийск — Керчь подорожала почти на 2,1 млрд руб.

С 17 декабря кабинеты неотложной помощи детской и взрослой поликлиник в Горячем Ключе перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Прокуратура проверит информацию соцсетей о нарушениях при проведении закупок для организации питания в школах Красноармейского района.

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