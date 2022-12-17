Реконструкция дороги А-290 Новороссийск-Керчь подорожала почти на 2,1 млрд рублей

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании строительства социальных объектов и дорог в регионах, документ опубликован на сайте исполнительного органа власти. В распоряжении указано, что контракты, предусматривающие реконструкцию трех участков автодороги А-290 Новороссийск-Керчь, с 2022 по по 2024 годы удорожают на 2,1 млрд рублей.

В текущем году на дорожные работы на участках трассы с 47 по 100 км в общей сложности дополнительно выделят 633 млн рублей.

Помимо этого дополнительное финансирование предусмотрено на реконструкцию насосных станций оросительных систем в Славянском, Крымском, Темрюкском и Абинском районах. На реконструкцию и расширение наружных инженерных сетей «Всероссийского детского центра "Орленок"» добавлено в текущем году 805 млн руб.

Андрей Ульченко

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