Прокуратура проверит данные о нарушениях при закупках питания в школы Красноармейского района

Прокуратура проверит информацию соцсетей о нарушениях при проведении закупок для организации питания в школах Красноармейского района. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе надзорного органа Краснодарского края.

К проведению проверочных мероприятий планируется привлечь счетную палату и антимонопольный орган.

Ранее в одном из Telegram-каналов был опубликован пост о том, что в муниципалитете якобы школьное питание осуществляется в обход закона о госзакупках. В посте утверждается, что информация о соответствующих торгах в ЕИС отсутствует, а на сайтах школ указано, что услуги питания осуществляет одна компания. Автор сообщения предполагает, что доступ других поставщиков к данной услуге может ограничиваться, при этом качество школьного питания ставится под вопрос.

Михаил Волкодав

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