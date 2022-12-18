Прорубили окна к Фемиде

Жители многоквартирного дома по Промышленной улице в Краснодаре требуют в суде признать незаконными решения городской администрации, разрешившей пробить окна в стенах технического этажа высотки. Истцы заявляют, что администрация кубанской столицы без их согласия и разрешения на строительство под видом перепланировок согласовала полноценную реконструкцию. Эксперты утверждают, что при отсутствии согласия жильцов на подобные работы у городских властей мало шансов выиграть дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Первомайский суд Краснодара в понедельник 19 декабря рассмотрит иск жильцов многоквартирного дома по Промышленной улице, 33 к городской администрации, требующих признать незаконными и отменить решения мэрии, разрешившей пробить окна в фасадных стенах технического этажа. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Люди ссылаются на Жилищный кодекс, который относит фасадные стены многоквартирных домов к общему имуществу и напрямую запрещает вмешательство в них иначе, как с согласия собственников жилья. Также вмешательство в общее имущество возможно в порядке, предусмотренном для реконструкции, но для этого требуется разрешение на строительство. Истцы считают, что администрация проигнорировала эти нормы и под видом перепланировок согласовала в доме полноценную реконструкцию.

Высотка на Промышленной, 33 известна в Краснодаре многолетними судами за технический этаж. Объект ввели в эксплуатацию в 2008 году, а 10 лет спустя жильцы увидели, что на техэтаже начались строительные работы: там срезали магистрали отопления и переносили их с периметра здания в коридор, начали пробивать в фасадах окна, а в последствии переделали нежилые помещения в квартиры. Как выяснилось в судах, застройщик многоквартирного дома оформил технический этаж в свою собственность, большая часть помещений оказались у бывшей супруги экс-главы строительной фирмы «Элеваторстройдеталь» Юрия Сапонова. Женщина перепродала переустроенные под жилые нужды помещения уже как квартиры.

«Ъ-Кубань» писал о том, что бывший начальник департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игорь Головкин признался следствию, что в 2008 году он с нарушениями ввел в эксплуатацию жилые дома по улицам Промышленной, 33, Фабричной, 10, и Березанской, 89, входящие в ТСЖ «Покровский» (застройщик — «Элеваторстройдеталь»), незаконно изменив статус техэтажа. В возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано в связи с истечением срока давности. В судах собственникам жилья в многоэтажке удалось добиться признания этажа техническим, оспорить бездействие мэрии, которая не отреагировала на срезание труб отопления на техэтаже. Также суды отменили решения городской администрации о переводе помещений в категорию жилых.

«В настоящем процессе люди добиваются признания незаконными разрешений на создание оконных проемов в фасадах. По соседнему дому, на Фабричной аналогичные решения уже обжалованы, а СКР возбудил в отношении чиновников дело о превышении должностных полномочий»,— рассказал «Ъ-Кубань» истец и председатель ТСЖ «Покровское» Давыд Свещинский.

По его словам, по дому на Промышленной улице, 33 судья Валентина Попова назначила экспертизу, после чего в деле параллельно с документацией стройнадзора появилась документация от городских властей. Председатель ТСЖ считает, что документы мэрии — фальсификат, который со сторонами не обсуждался и в судебном заседании к материалам дела не приобщался. Однако, по словам собеседника «Ъ-Кубань», именно на основании документации от городских властей было подготовлено заключение экспертизы, которое якобы противоречит выводам всех судебных актов по делам дома, где действия мэрии были признаны незаконными.

«Мы потребовали проведения повторной экспертизы. Однако в этом нам было отказано. Также мы ходатайствовали о приобщении к материалам дела вступивших в силу судебных актов, определяющих статус этажа как технического, фиксирующих факты демонтажа и незаконного переноса труб отопления, незаконного перевода помещений в квартиры, где уже дана оценка, и оспариваемым решениям как незаконным действиям по реконструкции — судья также нам в этом отказала. Будем обращаться в квалификационную коллегию судей»,— говорит господин Свещинский.

В пресс-службе администрации Краснодара получить оперативный комментарий по правовой позиции в данном процессе получить не удалось.

Юрист, специализирующийся на вопросах ЖКХ, Виталий Бабич утверждает, что согласованные мэрией вмешательства в фасады, несомненно, являются реконструкцией, так как затронуты стены, а они относятся к общему имуществу. Для такого вмешательства требуется стопроцентное согласие всех собственников и разрешение на строительство. При этом не имеет значения, являются стены несущими или нет.

«Каким бы ни было заключение экспертизы, оно не может иметь никакого значения. Экспертиза может доказать, что проведенные работы не повлекут разрушения дома, не влияют на его какие-то прочностные характеристики, не нарушают строительные нормы. Но этот вопрос всегда является второстепенным. Статус же фасадов жестко закреплен в законе, который никакая экспертиза перебить не может. Первое, что всегда спрашивают суды, и твердо на этом стоят — это согласие всех собственников помещений дома на такие работы, и если его нет, то исход дела предрешен. И по этому вопросу сформирована обширная судебная практика, в том числе и по Краснодару»,— резюмировал юрист.

Андрей Обнорский

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