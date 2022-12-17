Добраться из поселка Новознаменского в Комсомольский микрорайон Краснодара можно будет по надземному переходу

Проект надземного пешеходного перехода между п. Новознаменским и мкр Комсомольским уже направлен на госэкспертизу, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара со ссылкой на слова главы города Евгения Наумова.

«В Новознаменском с активом поселения прошел пешком от ЖК «Спортивный парк» по ул. Войсковой до Комсомольского микрорайона, маршрут, конечно, пролегал через железнодорожные пути. Надземный переход здесь жизненно необходим. Его проект уже зашел в госэкспертизу. В первом квартале 2023 года планируем эту процедуру завершить», — рассказал Евгений Наумов.

Надземный пешеходный переход появится в районе ж/д станции «Пашковская» с выходом на ул. Уральскую и ул. Производственную. Мэрия краевой столицы уже направила письмо в адрес министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края о выделении средств на реализацию этого проекта.

Андрей Ульченко

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