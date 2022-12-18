Синоптики рассказали о снегопадах, которые в понедельник придут на Кубань

Снегопады придут на Кубань в понедельник, в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

В понедельник, 19 декабря, на Кубани крае будет переменная облачность. «Ожидаются осадки, днем местами осадки в виде дождя, переходящего утром и днем в мокрый снег, снег, днем в южной половине края местами сильные осадки…. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса Цельсия, днем -1…+4 градуса Цельсия; в горах ночью 0…-5 градусов Цельсия, днем -3…+2 градуса Цельсия», - говорится в сообщении.

На Черноморском побережье также временами ожидается дождь, переходящий в мокрый сне и снег. Утром на участке от Джубги до Магри местами сильные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, днем в отдельных районах 15-20 м/с, вечером порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +4…-1°, днем 1…6 градусов Цельсия.

В субботу КЦГМС предупреждал, что после теплых выходных на Кубани похолодает.

Михаил Волкодав

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