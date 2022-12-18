Прокуратура Адыгеи проверит данные о нарушениях на свалке в Красногвардейском районе

Прокуратура Красногвардейского района Адыгеи по поручению республиканского прокурора Игоря Шевченко начала проверку сообщения в соцсетях о нарушениях на мусорном полигоне в районе бывшего поселка Лесной. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе надзорного органа региона.

В ходе проверки будет дана оценка работе уполномоченных органов и приняты необходимые меры реагирования, сообщил представитель ведомства.

В воскресенье в одном из местных Telegram-каналов появилось сообщение о том, что общественные инспекторы Адыгейского республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы провели рейд на бывшую районную свалку в районе бывшего поселка Лесной. В посте сообщается, что на территории свалки проводятся работы «по планировке накопленного мусора с использованием рельефа местности и засыпки этих отходов землей и гравием». при этом местами наблюдалось сжигание пластиковых отходов и прочих горючих материалов, при этом за пределы свалки мусор не вывозился.

Автор сообщения предположил, работы могут проводиться с целью продемонстрировать наведение порядка на свалке с уменьшением объема накопившихся там отходов.

Михаил Волкодав

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