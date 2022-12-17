Губернатор Кубани обратился к Владимиру Путину с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров в АПК

Главы трех российских субъектов обратились к президенту России с просьбой взять под госконтроль экспорт зерна. Документ подписали губернатор края Вениамин Кондратьев, руководитель Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев, об этом говорится в документальном фильме «Зерно», снятом телеканалом «Россия-1».

«Мы не понимаем, кто эти трейдеры, которые скупают пшеницу по той цене, по которой, они считают, ее можно купить. Стратегический ресурс должен быть подконтролен государству. За трейдерами в том числе стоят и иностранные компании, которым выгодно вывезти пшеницу по такой цене»,— рассказал Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу.

В обращении к Владимиру Путину губернаторы предлагают ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в АПК, перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Андрей Ульченко

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