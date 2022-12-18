Власти Крыма планируют заключить договор с белоруссами, разрешив им использовать свои порты

Власти Крыма планируют заключить соглашение о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве с Витебским областным исполнительным комитетом, которое позволит белоруссам использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил ТАСС.

Соглашение предполагает полноформатным, его планируется заключить до конца текущего года, по словам господина Аксенова, в настоящее время сейчас крымские власти договариваются с председателем Витебского облисполкома Белоруссии Александром Субботиным о месте и времени подписания документа.

Также он отметил, что белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств, говорится в сообщении.

Андрей Петров

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