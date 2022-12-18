Более 30 новогодних ярмарок будут работать на Кубани в преддверии праздников

Более 30 новогодних ярмарок в городах и районах Кубани будут работать для жителей и гостей региона в преддверии праздников. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

В Краснодаре на Пушкинской площади с 25 по 31 декабря состоится ярмарка «Со знаком качества». Также за неделю до Нового года начнут работать «Ярмарке вкуса» по улице Крылатая, 3б и универсальная ярмарке на Главной городской площади.

В преддверии праздников ярмарки также проведут в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи, в Белореченском, Выселковском, Динском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Северском, Славянском, Тбилисском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.

Отмечается, что посетителям предложат ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров - от плодоовощной продукции до изделий народных промыслов.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram