Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсами Red Wings

Туристы из России, которые не могут покинуть Египет из-за закрытия воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи для самолетов авиакомпании iFly, будут вывезены из страны туроператором Fun&Sun. Перевозкой клиентов туроператора займется авиакомпания Red Wings.

«Наших туристов было порядка 150 человек. Мы сегодня должны вывезти на Red Wings в Санкт-Петербург, а затем отправим в Москву и Екатеринбург. Тем, кто решит остаться, мы обеспечим питание и проживание»,— рассказал гендиректор Fun&Sun Владимир Рубцов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе туроператора впоследствии уточнили, что конкретные маршруты вывоза туристов все еще прорабатываются, но клиенты Fun&Sun «вернутся на родину в ближайшее время».

Вчера, 16 декабря, в пресс-службе iFly сообщили, что более 600 пассажиров компании были размещены в гостиницах Москвы из-за задержки рейсов в Египет. Ряд стран закрыли воздушное пространство для самолетов перевозчика из-за отсутствия у него страхового сертификата, в связи с чем iFly запрашивала у Росавиации разрешение на пролеты над Сирией, однако получила отказ.

Подробнее о ситуации с задержкой рейсов — в материале «Ъ FM» «Туристы задерживаются в Египте».

Андрей Сапожников