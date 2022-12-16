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Коммерсантъ FM
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Более 600 пассажиров задержанных рейсов iFly в Египет разместили в гостиницах

Около 620 пассажиров, которые должны были лететь рейсом компании iFly в Египет, из-за задержки временно разместили в гостиницах Москвы. Часть пассажиров решили переждать задержку рейса дома. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика iFly.

«Более 620 пассажиров было расселено в гостиницы, часть пассажиров, проживающих в Москве, предпочли ожидать информацию по вылету дома»,— говорится в сообщении компании. Туристам, которые должны были лететь в Россию из Египта, продлили размещение в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Иордания запретила компании iFly летать через свое воздушное пространство из-за отсутствия страхового сертификата. Авиакомпания не смогла предоставить документ из-за санкций против российских перевозчиков. Попасть в Египет не могут и другие авиакомпании: например, NordWind и «Икар», которые имеют двойную регистрацию. Из-за этого перевозчики просят Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный почти десять лет назад.

15 декабря из-за длительных задержек Росавиация рекомендовала iFly перевозить пассажиров рейсами других авиакомпаний. На следующий день компания отложила рейсы в Египет через воздушное пространство Сирии для выполнения рекомендаций Росавиации.

Подробнее о том, как авиакомпании просят разрешение для полетов над Сирией,— в материале «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Анастасия Ларина

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