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Коммерсантъ FM
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Росавиация не разрешила авиакомпаниям летать через Сирию

Выполнение российскими авиакомпаниями рейсов в Египет через воздушное пространство Сирии не было санкционировано Росавиацией. Представители агентства отметили существенные недостатки в документации об оценке рисков подобного авиационного маршрута, предоставленной авиакомпанией iFly.

«Перед совещанием авиакомпанией (iFly.— "Ъ") был представлен в Росавиацию пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона... отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован»,— говорится в сообщении агентства (есть у «Ъ»).

На этой неделе «Ъ» узнал, что российские авиаперевозчики NordWind, «Икар» и iFly, летающие в Египет, попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию. Он был введен в 2013 году на фоне эскалации вооруженного конфликта в регионе.

Сегодня стало известно, что около 620 пассажиров были размещены в гостиницах Москвы из-за задержки рейсов iFly в Египет. Ранее из-за отсутствия страхового сертификата Иордания запретила авиакомпании летать через свое воздушное пространство. Росавиация дала авиакомпании «указания неукоснительного соблюдения прав авиапассажиров» в связи с произошедшим.

О причинах обращения авиакомпаний в Росавиацию — в эксклюзиве «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Андрей Сапожников

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