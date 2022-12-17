«Роскосмос» успешно испытал двигатели поврежденного «Союза» на МКС

Специалисты «Роскосмоса» провели успешные испытания двигателей корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), сообщило NASA. Российская госкорпорация намерена продолжить тестирование корабля. Завтра, 18 декабря, состоится обследование с использованием манипулятора Canadarm2.

«Никто из экипажа на борту космической станции не подвергался опасности и все проводили обычные работы в течение дня. "Роскосмос" внимательно следит за температурой корабля "Союз", которая остается в допустимых пределах»,— говорится в сообщении NASA.

15 декабря на «Союзе» произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения корабля. Вероятной причиной повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека могло стать попадание микрометеорита. Из-за инцидента отменены выходы космонавтов «Роскосмоса» и NASA в открытый космос. Утверждается, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Леонид Уварчев