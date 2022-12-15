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Коммерсантъ FM
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iFly задерживает рейсы в Египет до 16 декабря для выполнения рекомендаций Росавиации

Авиакомпании iFly сообщила, что задерживает свой рейсы в Египет через воздушное пространство Сирии до 16 декабря для выполнения требований Росавиации. Ранее сегодня, 15 декабря, ведомство рекомендовало iFly перевозить своих пассажиров рейсами других авикомпаний, поскольку люди столкнулись с длительными задержками.

«На текущий момент авиакомпания готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований ФАВТ (Росавиации. — ''Ъ''), связанных с безопасностью полетов. В связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ на выполнение рейсов по заявленным маршрутам задержанные рейсы переносятся на 16 декабря»,— сообщили ТАСС в пресс-службе iFly.

Ранее сегодня, 15 декабря, сообщалось, что более тысячи пассажиров не могут вылететь из Москвы в Египет. Отмену рейсов перевозчик объяснил закрытием воздушного пространства Иордании, которой iFly не смог предоставить страховой сертификат. Позже в Росавиации пояснили, что Сирия является потенциально опасным для полетов регионом, в котором «существует серьезный риск для безопасности». Сейчас ведомство согласовывает безопасное использование воздушного пространства Сирии российскими гражданами.

Подробнее о том, как авиакомпании просят разрешение для полетов над Сирией, — в материале «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Лусине Баласян

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