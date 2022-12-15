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Коммерсантъ FM
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Росавиация рассматривает возможность открытия неба над Сирией

Росавиация рекомендовала авиакомпании iFly, задержавшей три рейса в Египет через воздушное пространство Сирии, перевозить пассажиров рейсами других авиакомпаний. Мера необходима для недопущения нарушения прав пассажиров, которые столкнулись с длительными задержками своих рейсов.

В Росавиации пояснили, что Сирия является потенциально опасным для полетов регионом, в котором «существует серьезный риск для безопасности». Сейчас Росавиация согласовывает безопасное использование воздушного пространства Сирии российскими гражданами.

Ранее сегодня, 15 декабря, сообщалось, что более тысячи пассажиров не могут вылететь из Москвы в Египет. Отмену рейсов туроператор Tez Tour объяснил закрытием воздушного пространства Иордании, которой iFly не смог предоставить страховой сертификат. В компании заявили, что получение сертификата невозможно из-за санкций в отношении российских авиакомпаний.

Ifly — не единственный перевозчик, отрезанный от рейсов в Египет: попасть на курортное направление, как ранее писал «Ъ», не могут самолеты с двойной регистрацией NordWind и «Икар». В компаниях называют причиной отказа Иордании впускать их в свое воздушное пространство отсутствие иностранных страховых полисов, но другие источники «Ъ» в авиаотрасли, знакомые с ситуацией, утверждают, что причиной ограничений стала одновременная регистрация самолетов этих компаний в реестрах Бермуд или Ирландии и России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия нужна как воздух».

Лусине Баласян

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