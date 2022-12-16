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Коммерсантъ FM
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Продукты для оливье подорожали на 8,5% за год

Как подсчитал Росстат, в ноябре 2022 года покупка ингредиентов для салата оливье обойдется на 8,53% дороже, чем годом ранее. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления новогоднего блюда выросла до 480,7 руб.

«Индекс оливье» рассчитывался с учетом динамики стоимости вареной колбасы (400 гр.), маринованных огурцов (400 гр.), горошка (380 гр.), куриных яиц (4 шт.), майонеза (200 гр.), картофеля (400 гр.), моркови (200 гр.) и репчатого лука (100 гр.). Среди перечисленных позиций больше всего подорожал горошек, огурцы и майонез.

Подорожал также набор для приготовления «сельди под шубой», на 5,5% (до 224,7 руб.). Больше всего выросла в цене сельдь (+18,39%).

Ранее Росстат отчитался о замедлении годовой инфляции в России в ноябре 2022 года до 11,98%. Рост потребительских цен на 0,5% и более при этом был зафиксирован в 23 субъектах.

О «салатной инфляции» в России — в материале «Ъ» «Инфляция салатного типа».

Андрей Сапожников

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