Главные новости Юга. Коротко

Василий Голубев внесен в санкционный список США. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе с главами других российских регионов внесен в санкционный список США.

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Экс-мэр Краснодара Андрей Алексеенко награжден орденом Мужества. Господин Алексеенко, ранее возглавлявший администрацию Краснодара, удостоен награды за за работу в зоне специальной военной операции. В настоящее время он возглавляет правительство Херсонской области. В пятницу стало известно, что Андрей Алексеенко внесен в санкционный список США.

Власти Ставрополья направят на поддержку мобилизованных 1 млрд рублей в 2023 году. Для оказания помощи участникам спецоперации в регионе создан межведомственный штат, сообщил в интервью ТАСС глава региона Владимир Владимиров.

Ограничение полетов в аэропорты юга России продлено до 21 декабря. По-прежнему закрытыми остаются аэропорты в Ростове-на-Дону, Анапе, Геленджике, Краснодаре, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте, сообщается на сайте Росавиации.

В Ростовской области вводятся ограничения из-за гриппа. С 15 декабря в регионе введено ограничение посещения пациентов стационаров в больницах и подопечных социальных учреждений. В медицинских организациях вводится масочный режим. Соответствующее постановление подписано главой донского Роспотребнадзора.

Ростовский депутат Максим Гелас демобилизован после трех месяцев участия в СВО. Депутат «воевал в составе пехотного полка на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике», сообщает пресс-служба заксобрания Ростовской области.

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Суд отказался отменить решение о сносе автосалонов «Юг-Моторс» в пер. 1-м Машиностроительном. Арбитражный суд отказал ростовскому автодилеру «Юг-Моторс» в требовании отменить решение о сносе его автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном, которые еще три года назад были признаны самовольными постройками. Решение об этом содержится в картотеке суда.

В будущем году АПК Кубани получит господдержку более чем на 11 млрд рублей. В 2023 году в Краснодарском крае на развитие сельского хозяйства в качестве мер государственной поддержки будет выделено 11,1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Донские депутаты предлагают перенести памятник Екатерине II из Одессы в Ростов-на-Дону. Депутат Заксобрания области Сергей Косинов уверен, что жители области поддержат инициативу переноса памятника, в том числе, финансово, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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На Ставрополье суд рассмотрит дело о геноциде населения региона в годы Великой Отечественной войны. Крайсуд приступил к слушаниям по делу о преступлениях немецко-фашистского режима на территории края в годы Великой Отечественной Войны 14 декабря, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Освоение территории старого аэропорта в Ростове начнется в 2023 году – губернатор. Инвестором при реализации плана по комплексному развитию территории выступит ГК «ЮгСтройИнвест», которая может освоить 60 га, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев журналистам.

Бывшую сотрудницу Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД отправили в колонию.Суд признал виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взяток в значительном размере бывшего начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета (КУ) МВД РФ Ларису Устинову. Ей придется провести четыре года в колонии общего режима.

Государству могут быть возвращены 610 га сельхозугодий, сданных в аренду в Сочи. Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о возврате государству сельхозугодий в Лазаревском районе Сочи, арендуемых ЗАО «Дагомысчай». Производство чайного листа сохранилось на незначительной площади, остальная территория заброшена или используется под застройку, что нарушает условия договора аренды, указано в иске прокуратуры.

В Ростовской области Elis откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году. Компания Elis, производящая одежду, откроет конный клуб Horse Village в х. Усть-Койсуг Азовского района. На площадке планируют разместить 40 животных, которые будут катать посетителей, пишет «Город N» со ссылкой на главу компании Александра Еремеева.