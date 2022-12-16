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Против бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко ввели санкции США

Глава правительства Херсонской области и бывший глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко внесен в санкционный список Минфина Соединенных Штатов Америки, сообщает «Ъ».

Фото: соцсети Андрея Алексеенко

Фото: соцсети Андрея Алексеенко

В список вошли также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, владелец «Интерроса» Владимир Потанин, глава РЖД Олег Белозеров, ряд руководителей крупных компаний, а также глав регионов. В их числе губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что Андрей Алексеенко награжден Орденом Мужества.

Анастасия Назарова

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