Против бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко ввели санкции США

Глава правительства Херсонской области и бывший глава администрации Краснодара Андрей Алексеенко внесен в санкционный список Минфина Соединенных Штатов Америки, сообщает «Ъ».
Фото: соцсети Андрея Алексеенко
В список вошли также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, владелец «Интерроса» Владимир Потанин, глава РЖД Олег Белозеров, ряд руководителей крупных компаний, а также глав регионов. В их числе губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Ранее сообщалось, что Андрей Алексеенко награжден Орденом Мужества.