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Освоение территории старого аэропорта в Ростове начнется в 2023 году - губернатор

Активная фаза подготовки к застройке территории старого аэропорта начнется в 2023 году, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем инвестицинном послании.

Губернатор региона отметил, что под жилую застройку отводится только 40% территории. Остальную территорию предполагается использовать для создания среды с полным комплексом услуг, сервисов и площадок для жителей нового района.

Согласно проекту комплексного развития территории старого аэропорта в Ростове предполагается четыре этапа развития данной территории с 2028 по 2040 годы. Район станет одним из новых градоформирующих центров донской столицы. Планируется строительство 1,5 млн кв.м. жилья, объектов социальной инфраструктуры, создание правительственного квартала.

Анастасия Назарова

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