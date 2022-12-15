Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области вводятся ограничения из-за гриппа с 15 декабря

На территории Ростовской области с 15 декабря вводится карантин в связи с высокой заболеваемостью гриппом. Соответствующее постановление подписано главой донского Роспотребнадзора .

В соответствии с документом, в области вводится ограничение посещения пациентов стационаров в больницах и подопечных социальных учреждений. В медицинских организациях вводится масочный режим.

В образовательных учреждениях учебный процесс будет прерван в случае одновременного отсутствия по причине заболевания ОРВИ и гриппом более 20% коллектива учащихся на протяжении семи дней.

В общественном транспорте вводится обязательная санитарная обработка.

Перечисленные меры будут действовать до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по заболеваемости в Ростовской области превышен на 123%. За последнюю неделю в регионе ОРВИ заболели 30 тыс. человек.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...