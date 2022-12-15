В Ростовской области вводятся ограничения из-за гриппа с 15 декабря

На территории Ростовской области с 15 декабря вводится карантин в связи с высокой заболеваемостью гриппом. Соответствующее постановление подписано главой донского Роспотребнадзора .

В соответствии с документом, в области вводится ограничение посещения пациентов стационаров в больницах и подопечных социальных учреждений. В медицинских организациях вводится масочный режим.

В образовательных учреждениях учебный процесс будет прерван в случае одновременного отсутствия по причине заболевания ОРВИ и гриппом более 20% коллектива учащихся на протяжении семи дней.

В общественном транспорте вводится обязательная санитарная обработка.

Перечисленные меры будут действовать до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по заболеваемости в Ростовской области превышен на 123%. За последнюю неделю в регионе ОРВИ заболели 30 тыс. человек.

Анастасия Назарова