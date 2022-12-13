В будущем году АПК Кубани получит господдержку более чем на 11 млрд рублей

В 2023 году в Краснодарском крае на развитие сельского хозяйства в качестве мер государственной поддержки будет выделено 11,1 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Предприятия агропромышленного комплекса Кубани в 2022 году получили субсидии в общей сложности на 10,6 млрд руб. Меры государственной поддержки были оказаны производителям зерновых культур, мяса, молока, элитных семян, овощей, плодово-ягодных культур.

В ходе реализации федерального проекта «Стимулирование развития виноградарства и виноделия» участникам рынка было предоставлено субсидий почти на 730 млн руб. В текущем году в Краснодарском крае впервые запустили новую меру поддержки аграриев – из краевого бюджета было выделено 40 млн руб. на возмещение части затрат при закупке сельхозтехники.

Анна Перова, Краснодар