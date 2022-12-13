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На Ставрополье суд рассмотрит дело о геноциде населения региона в годы ВОВ

Ставропольский краевой суд 14 декабря приступит к слушаниям по делу о преступлениях немецко-фашистского режима на территории края в годы Великой Отечественной Войны, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, Следственный комитет России ведет уголовные дела о геноциде населения Ставрополья, Кубани, Крыма и Дона. «Большую работу по установлению ранее неизвестных фактов нацистских преступлений в нашем регионе проделала краевая прокуратура»,— отметил Владимир Владимиров.

Ранее суд в Ростовской области признал геноцидом преступления нацистов на территории Дона в годы Великой Отечественной Войны.

Анатасия Назарова

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