В Ростовской области Elis откроет конный клуб за 200 млн рублей в 2023 году

Компания Elis, производящая одежду, в 2023 году откроет в Ростовской области конный клуб Horse Village стоимостью 200 млн руб., пишет «Город N» со ссылкой на главу компании Александра Еремеева.

Новая площадка располагается в х. Усть-Койсуг в Азовской районе и занимает 20 га. Комплекс включает манежи, солярии и административные корпуса. Здесь на первом этапе будут задействованы 6-7 лошадей. Они будут катать посетителей и позировать для фото. Всего в клубе смогут поместиться 40 животных.

«Это будет премиальный клуб, но нам бы все-таки хотелось, чтобы выбор участников клуба происходил не по финансовым возможностям, а по человеческим качествам», — рассказал Александр Еремеев.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Элис Фэшн Рус» основана в 1992 году. Основной вид деятельности предприятия — производство прочей верхней одежды. Действующий генеральный директор — Александр Еремеев. В 2021 году выручка компании составила 3,9 млрд руб., а чистая прибыль — 433,7 млн руб.

Анастасия Назарова