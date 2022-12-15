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Власти Ставрополья направят на поддержку мобилизованных 1 млрд рублей в 2023 году

В региональном бюджете Ставропольского края на поддержку мобилизованных граждан и их семей в 2023 году выделят 1 млрд руб., сообщил в интервью ТАСС глава региона Владимир Владимиров.

«В настоящее время объем денежных выплат ставропольцам, которые выполняли свой воинский долг на Украине, а также их семьям составил более 2 млрд руб. из краевой казны», — дополнил Владимир Владимиров.

Губернатор также отметил, что для оказания помощи участникам спецоперации в регионе создан межведомственный штаб, куда жители региона могут обратиться при возникновении трудностей по вопросам мобилизации.

Анастасия Назарова

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