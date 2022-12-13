Из безработной в заключенные

Суд признал виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взяток в значительном размере бывшего начальника кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета (КУ) МВД РФ Ларису Устинову. Об этом сообщается на официальном сайте СК России. Согласно приговору суда, ей придется провести четыре года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела о взятках в настоящий момент знакомятся с материалами следствия.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении преподавателей и студентов Ставропольского филиала КУ МВД России, организовавших «преступное сообщество» было возбуждено в начале августа по материалам Главного управления собственной безопасности МВД России и велось Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Согласно материалам дела, начальник кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России Лариса Устинова в составе организованной группы, объединенной в преступное сообщество, совместно с другими должностными лицами Ставропольского филиала и условно назначенными командирами учебных групп, используя свое служебное положение, систематически получала взятки.

По данным правоохранителей, в общей сложности за период с сентября 2017 года по июль 2020 года она получила более 5,7 млн руб.

Как установило следствие, деньги на взятки собирались со слушателей факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации вуза. Взятки должны были гарантировать им прохождение текущего контроля, получение допуска к промежуточной государственной итоговой аттестации и ее успешное прохождение независимо от показанных знаний в период обучения.

В общей сложности по делу было привлечено 12 человек, в том числе заместитель начальника факультета заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Сергей Крапивин, начальники четырех кафедр Людмила Медведицкова, Алим Отаров, Виктор Евдошенко и Лариса Устинова, а также семеро слушателей заочного факультета, в том числе сотрудники региональных подразделений МВД и Росгвардии России. Четверо из них были взяты под стражу, а остальные находились под домашним арестом.

Поскольку госпожа Устинова заключила досудебное соглашение со следствием, ее дело было выделено в отдельное производство.

Суд, проходивший в особом режиме, в итоге признал ее виновной как участницу преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в получении взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы с ограничением свободы на один год и трехлетним запретом преподавать в высших и профессиональных учебных заведениях.

Другие обвиняемые по этому делу в настоящий момент совместно с защитниками знакомятся с материалами уголовного дела.

Лариса Устинова и остальные преподаватели вуза, оказавшиеся фигурантами уголовного дела о взятках в Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД РФ, были уволены по результатам служебной проверки в сентябре 2020 года, о чем тогда же сообщила пресс-служба университета на официальном сайте вуза.

Служебная проверка Ставропольского филиала КУ МВД РФ была назначена сразу же после того, как 13 августа стало известно о возбуждении в отношении сотрудников вуза уголовного дела по подозрению в создании преступного сообщества и получении взяток (ст. 210 и ст. 290 УК РФ).

Александра Ларинцева, Пятигорск