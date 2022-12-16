Главные новости к утру 16 декабря

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Он затронет почти 200 человек, также ограничения коснутся продукции двойного значения. Польша и Литва предложили продлять санкции раз в год, пока решения по этой идее не принято.

Сербия направит миссии НАТО запрос на возвращение своих военных и полиции в Косово и Метохию, заявил президент страны Александр Вучич. Он не исключил, что этот вопрос могут вынести на обсуждение в Совете Безопасности ООН.

Игровой холдинг My.Games покинет Россию. Российская часть холдинга создаст СП с дистрибутором онлайн-игр Innova.

Владимир Зеленский считает, что к дипломатическому урегулированию на Украине можно вернуться в случае отвода войск РФ к границам 1991 года. По его словам, украинцы «не хотят идти на территориальные компромиссы».

В Хабаровском крае в ДТП с автобусом погибли семь человек, пострадали 23. Автобус вез вахтовиков, водитель не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.

Владельцем сейсморазведочной компании «Геотек» вместо банка «Траст» стали структуры Газпромбанка, узнал «Ъ». Управлением активом займется менеджмент, близкий к экс-главе «Росгеологии», а ныне первому вице-президенту Газпромбанка Роману Панову.

Пентагон расширит программу подготовки украинских военных. С января США начнут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно.

Немецкий концерн Henkel с 2023 года будет работать на российском рынке как самостоятельная компания под названием Lab Industries, выяснил «Ъ». Производитель рассчитывал уйти из РФ, но ему пока не удалось договориться о продаже бизнеса.

За 11 месяцев в Россию ввезли на 65% меньше ноутбуков в штуках, чем за тот же период 2021 года, подсчитали в GS Group. Поставки и продажи начали увеличивать, в частности, Huawei, Honor и MS.

О предстоящих 16 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».