Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пентагон расширит программу подготовки украинских военных

Вооруженные силы США расширят программу обучения украинских военнослужащих в Германии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, передает Reuters.

Украинцев будут обучать использовать отправляемое США вооружение. Подготовка будет включать теоретические и практические занятия. «Не объявляя конкретных дат, могу сказать, что программу планируется начать в течение января»,— уточнил господин Райдер (цитата по ТАСС).

Пентагон начал обучение украинских военных в конце апреля. Представитель ведомства Джон Кирби говорил, что подготовка ведется не только в ФРГ, но и в «других местах за пределами Украины», однако раскрывать он их не стал. В ноябре Пентагон заявил, что США передали помощь Украине на $20 млрд. В декабре США решили направить Киеву средства для укрепления системы ПВО на $275 млн.

О ходе военной операции РФ на Украине и реакции на нее читайте в материале «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...