Пентагон расширит программу подготовки украинских военных

Вооруженные силы США расширят программу обучения украинских военнослужащих в Германии, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам, США будут обучать по 500 украинских военных в Европе ежемесячно, передает Reuters.

Украинцев будут обучать использовать отправляемое США вооружение. Подготовка будет включать теоретические и практические занятия. «Не объявляя конкретных дат, могу сказать, что программу планируется начать в течение января»,— уточнил господин Райдер (цитата по ТАСС).

Пентагон начал обучение украинских военных в конце апреля. Представитель ведомства Джон Кирби говорил, что подготовка ведется не только в ФРГ, но и в «других местах за пределами Украины», однако раскрывать он их не стал. В ноябре Пентагон заявил, что США передали помощь Украине на $20 млрд. В декабре США решили направить Киеву средства для укрепления системы ПВО на $275 млн.

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Лаура Кеффер