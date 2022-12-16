Главные анонсы 16 декабря

В Москве пройдет заседание совета директоров по денежно-кредитной политике Банка России. По результатам заседания состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

На Московской бирже планируется введение новых баз расчета индекса акций. База расчета индекса голубых фишек изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО «МТС» и исключения акций иностранного эмитента Polymetal International plc. Кроме того, в базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции МКПАО «Лента», а привилегированные акции ПАО АНК «Башнефть» будут включены в состав базы расчета отраслевого индекса нефти и газа.

В России вступает в силу новая редакция перечня государств и территорий, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией. Из перечня исключены Швейцария и Каймановы острова, включены в перечень Казахстан, Мальдивы и Оман. Всего в новой редакции перечня 85 стран и 11 территорий.

В Москве арбитражный суд рассмотрит иск «Транснефти» к «Роснефти» на 2 млрд руб.

В США состоится судебное заседание по делу россиянина Александра Винника.

В Берлине пройдет голосование в Бундесрате по пакету мер, которым будет установлен потолок цен на газ и электроэнергию для компаний и домохозяйств.