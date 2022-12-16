Премьер Польши рассказал подробности о девятом пакете санкций против России

Девятый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) затронет почти 200 человек, подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, санкции также коснутся продукции двойного значения. Польша и Литва предложили продлять санкции раз в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Johanna Geron, Reuters Матеуш Моравецкий

Фото: Johanna Geron, Reuters

В ходе брифинга по итогам саммита ЕС господин Моравецкий рассказал, что под ограничения подпадет «верхушка» российской элиты. Конкретных людей он не назвал. «Индивидуальные санкции охватили почти 200 человек»,— сказал премьер (цитата по ТАСС).

Также будет расширен список продукции, экспорт которой в Россию запрещен. Матеуш Моравецкий заявил, что в основном это гражданская продукция. «Мы ввели также запрет инвестиций в горнодобывающий сектор России. Также расширен список услуг, которые запрещено оказывать России»,— добавил он.

Польша и Литва предложили продлять антироссийские санкции ЕС ежегодно, а не раз в полгода. Решение по этой инициативе пока не принято. «Мы договорились, что на очередном Евросовете вернемся к этому и решим, согласны ли мы на это»,— уточнил Матеуш Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что задержка с согласованием санкций была связана со стремлением не допустить продовольственного кризиса. «Задержка на час-два вызвана тем, что было необходимо удостовериться, что процедура, в том числе в административном плане, полностью выверена»,— пояснил он.

Санкции согласовали вчера, 15 декабря. 16 декабря планируется официально объявить детали санкционного пакета. СМИ писали, что в него войдут ограничения на инвестиции в горнодобывающую промышленность, также заморозят счета еще нескольких российских банков. Проблемы возникли из-за того, что Польша и страны Балтии возражали против ряда послаблений.

Об ожидаемых санкциях — в публикации «Ъ» «Евросоюз засиделся напоследок».

Лаура Кеффер