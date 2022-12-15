Главные новости к утру 15 декабря

Несколько летающих в Египет авиакомпаний попросили Росавиацию отменить запрет на полеты через Сирию, введенный в 2013 году, узнал «Ъ». Воздушное пространство Сирии понадобилось перевозчикам с самолетами в двойной регистрации.

Франция обыграла Марокко со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. В финале турнира французская сборная сыграет с национальной командой Аргентины.

На нефтезаводе в Ангарске начался крупный пожар, приведший к гибели двух человек. Площадь возгорания превысила 2500 кв. м.

Представители присоединенных к России регионов появятся в Совете федерации только в следующем году, узнал «Ъ». В руководстве ДНР считают, что должности сенаторов от законодательной и исполнительной власти республики останутся вакантными до сентября 2023 года.

Сейм Польши признал Россию «государством—спонсором терроризма». Польские парламентарии в своем постановлении также возложили на Россию ответственность за авиакатастрофу над Смоленском в 2010 году.

Экс-замглавы Росгвардии Сергея Милейко планируют обвинить в соучастии в афере при поставках формы для ведомства, узнал «Ъ». Сейчас он отбывает шестилетний срок за мошенническое завладение помещением в ведомственном доме.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические и связи с Россией, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. «Программа сближения» предусматривает увеличение импорта нефти и газа из РФ.

ФРС США повысила ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 4,25–4,5% годовых. Руководство регулятора намерено сохранять ставку на высоком уровне, пока снижение инфляции в стране не станет стабильным.

Канада возобновила действие санкций против турбин «Северного потока». Пересмотр решения о его приостановке в правительстве страны объяснили изменившимися обстоятельствами.

В октябре производство растительных масел в России превысило 760 тыс. тонн, обновив абсолютный месячный рекорд, узнал «Ъ». Экспорт из РФ в том числе поддержан снижением поставок масла с Украины.

О предстоящих 15 декабря важнейших событиях — в анонсах «Ъ».