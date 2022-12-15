WSJ: правительство Китая укрепляет экономические связи с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил китайскому правительству укрепить экономические и торговые связи с Россией, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. План по экономическому сближению предусматривает увеличение импорта российских энергоресурсов, сельскохозяйственных товаров, развитие совместных арктических проектов и инвестиции в инфраструктуру России.

В материале WSJ также поясняется, что для увеличения обращения китайской валюты и во избежание будущих санкций Россия и Китай стали проводить больше финансовых операций в юанях и рублях. Пресс-служба Кремля не ответила на запрос издания о комментарии относительно межгосударственного сближения. Представители МИД Китая заявили, что Пекин и Москва «продолжат обмены на всех уровнях».

Аналитики газеты описывают обновленный курс правительства КНР на укрепление контактов с Россией как противоречащий риторике официальных лиц страны, последние несколько месяцев старавшихся дистанцироваться от РФ в связи с боевыми действиями на Украине.

Ранее Си Цзиньпин неоднократно призывал к урегулированию конфликта на Украине и «работе на благо мира». 21 сентября он назвал позицию КНР по украинскому конфликту «четкой и последовательной».

Андрей Сапожников